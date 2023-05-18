Джерело - Bild.
Баварія роздумує над потенційною пропозицією щодо півзахисника Вест Гема Деклана Райса.
Про це повідомляє Bild.
Цей трансфер - ініціатива головного тренера мюнхенців Томаса Тухеля. Він вважає 24-річного футболіста довгостроковою заміною для Йозуа Кімміха, якого останнім часом почали пов’язувати з переходом в один з грандів Ла Ліги.
Кандидатуру Райса коуч вже обговорював зі спортивним директором Хасаном Саліхамиджичем.
Нагадаємо, Арсенал виділить понад 90 млн фунтів на трансфер Райса.
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