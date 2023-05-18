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Тухель хоче підписати Райса в Баварію

Німецький тренер шукає заміну Кімміху
Сьогодні 17:01 206 0
Тухель хоче підписати Райса в Баварію
Фото: AFP
#Баварія, #Вест Гем, #Кімміх

Джерело - Bild.

Баварія роздумує над потенційною пропозицією щодо півзахисника Вест Гема Деклана Райса.

Про це повідомляє Bild.

Цей трансфер - ініціатива головного тренера мюнхенців Томаса Тухеля. Він вважає 24-річного футболіста довгостроковою заміною для Йозуа Кімміха, якого останнім часом почали пов’язувати з переходом в один з грандів Ла Ліги.

Кандидатуру Райса коуч вже обговорював зі спортивним директором Хасаном Саліхамиджичем.

Нагадаємо, Арсенал виділить понад 90 млн фунтів на трансфер Райса.

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