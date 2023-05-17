Головне
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 23:12 28475
Збірна Канади розібралася з Казахстаном, Фінляндія перемогла Францію: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 22:48 606
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:43 1465
Довбик: Інтерес від Марселя став більш інтенсивним
Сьогодні 22:22 183
Манчестер Сіті - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:29 1209
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 14:58 53379 7
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 14:53 1027
Формула-1 скасувала Гран-прі Емілії-Романьї через зливу
Сьогодні 14:40 471
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:49 4871
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:22 4612 1
Прямі трансляції

Довбик: Інтерес від Марселя став більш інтенсивним

Артем Довбик прокоментував інформацію щодо зацікавленості від французького клубу.
Сьогодні 22:22 183 0
Довбик: Інтерес від Марселя став більш інтенсивним
#Марсель, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Марсель веде переговори щодо трансферу форварда Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це розповів сам футболіст.

"Є діалог і інтерес. Такий же інтерес був і пів року назад. Зараз він став більш інтенсивним. Тому все можливо.

Чи хотів би перейти в Марсель? Чому б ні? Команда йде на третьому місці, бореться за Лігу чемпіонів. Я тільки за. Головне, щоб домовилися", - відзначив Довбик.

Раніше Довбик забив 23-й гол у сезоні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 53379 7
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 28475
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 4612 1
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 4871
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 20639 1
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 8424 4
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 18057
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 20350 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46143
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 26151
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16664 6
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207735