Марсель веде переговори щодо трансферу форварда Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це розповів сам футболіст.

"Є діалог і інтерес. Такий же інтерес був і пів року назад. Зараз він став більш інтенсивним. Тому все можливо.

Чи хотів би перейти в Марсель? Чому б ні? Команда йде на третьому місці, бореться за Лігу чемпіонів. Я тільки за. Головне, щоб домовилися", - відзначив Довбик.