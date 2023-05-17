Джерело - Чемпіон.
Марсель веде переговори щодо трансферу форварда Дніпра-1 Артема Довбика.
Про це розповів сам футболіст.
"Є діалог і інтерес. Такий же інтерес був і пів року назад. Зараз він став більш інтенсивним. Тому все можливо.
Чи хотів би перейти в Марсель? Чому б ні? Команда йде на третьому місці, бореться за Лігу чемпіонів. Я тільки за. Головне, щоб домовилися", - відзначив Довбик.
Раніше Довбик забив 23-й гол у сезоні.
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