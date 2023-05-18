Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті

Джерело - tribuna.com.
Керівництво Реала не планує звільняти Карло Анчелотті з посади головного тренера попри виліт від Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє The Athletic.
Очікується, що італійський фахівець продовжить свою роботу, а зміни натомість будуть проведені в інших сферах.
Оточення Анчелотті також вважає, що варіант зі зміною тренера зараз є малоймовірним, адже жодних натяків від "Реала" щодо такого розвитку подій не було. Чинний контракт Карло з клубом закінчується наступного року.
Окрім цього, в коуча є підтримка в роздягальні команди. Цього сезону мадридці виграли Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та Кубок Іспанії.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал.