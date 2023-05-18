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Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті

Карло Анчелотті залишиться тренером Реала
Сьогодні 12:55 878 0
Керівництво Реала визначилось з майбутнім Анчелотті
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - tribuna.com.

Керівництво Реала не планує звільняти Карло Анчелотті з посади головного тренера попри виліт від Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє The Athletic.

Очікується, що італійський фахівець продовжить свою роботу, а зміни натомість будуть проведені в інших сферах.

Оточення Анчелотті також вважає, що варіант зі зміною тренера зараз є малоймовірним, адже жодних натяків від "Реала" щодо такого розвитку подій не було. Чинний контракт Карло з клубом закінчується наступного року.

Окрім цього, в коуча є підтримка в роздягальні команди. Цього сезону мадридці виграли Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу та Кубок Іспанії.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Манчестер Сіті - Реал.

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