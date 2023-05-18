Анчелотті пояснив поразку від Манчестер Сіті

Реал не зміг повернутися у гру, після того, як Манчестер Сіті повів у рахунку.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Суперник грав краще і заслужив на перемогу. На початку гри він чинив на нас серйозний тиск, і це спрацювало. Нам було складно починати атаки, а йому вдалося повести в рахунку. Після цього повернутися в гру нам було важко. Ми намагалися в другому таймі, але не вийшло.

Зараз немає сенсу давати грі оцінку. Боляче так програвати, дуже боляче, але таке трапляється. Ви виходите до півфіналу Ліги чемпіонів, зустрічаєтеся з сильним суперником, поступаєтеся йому за грою і залишаєтеся без фіналу. Нічого страшного, треба засвоїти урок і виступити краще у наступному розіграші.

Я привітав Гвардіолу після матчу, тому що його команда була кращою. Минулого року нам вдалося її обіграти, а цього – їх черга. Так влаштований футбол: часом ти програєш", – заявив Анчелотті.