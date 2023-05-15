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Наполі знайшов заміну Кіму, який може покинути клуб влітку

Сьогодні 20:57 158 0
Наполі знайшов заміну Кіму, який може покинути клуб влітку
Фото: Getty Images
#Наполі, #Кім Мін Чже

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Наполі розпочав пошук варіантів на заміну центральному захиснику Кім Мін Чже, який влітку може покинути команду.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

У липні на 2 тижні стануть активними відступні у 48 мільйонів євро у контракті корейця - клуб поки не домовився з ним про перепідписання контракту на нових умовах, а інтерес до нього виявляють представники АПЛ.

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Неаполітанці натомість розглядають Юррієна Тімбера з Аякса. 21-річний нідерландець хоче покинути команду влітку.

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