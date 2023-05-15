Наполі знайшов заміну Кіму, який може покинути клуб влітку

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Наполі розпочав пошук варіантів на заміну центральному захиснику Кім Мін Чже, який влітку може покинути команду.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

У липні на 2 тижні стануть активними відступні у 48 мільйонів євро у контракті корейця - клуб поки не домовився з ним про перепідписання контракту на нових умовах, а інтерес до нього виявляють представники АПЛ.

Ганьба дня: тренер Наполі привітав російську команду з чемпіонством

Неаполітанці натомість розглядають Юррієна Тімбера з Аякса. 21-річний нідерландець хоче покинути команду влітку.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!