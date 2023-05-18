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Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:31 1857 0
Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

У середу, 17 травня Манчестер Сіті та Реал зіграють матч-відповідь 1/2 іналу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу в цій новині. Пряма трансляція - на Volia TV.

1:0 - 23' Сілва

2:0 - 37' Сілва

3:0 - 76' Мілітао (автогол)

4:0 - 90+1' Альварес

Огляд матчу

Перший матч у Мадриді завершився нічиєю - 1:1.

Першим фіналістом Ліги чемпіонів-2022/23 став міланський Інтер, який і в матчі-відповіді переміг Мілан (1:0).

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