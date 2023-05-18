Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У середу, 17 травня Манчестер Сіті та Реал зіграють матч-відповідь 1/2 іналу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу в цій новині. Пряма трансляція - на Volia TV.

1:0 - 23' Сілва

2:0 - 37' Сілва

3:0 - 76' Мілітао (автогол)

4:0 - 90+1' Альварес

Огляд матчу

Перший матч у Мадриді завершився нічиєю - 1:1.

Першим фіналістом Ліги чемпіонів-2022/23 став міланський Інтер, який і в матчі-відповіді переміг Мілан (1:0).