Манчестер Сіті - Реал: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У середу, 17 травня Манчестер Сіті та Реал зіграють матч-відповідь 1/2 іналу Ліги чемпіонів. Початок о 22:00 за київським часом.
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1:0 - 23' Сілва
2:0 - 37' Сілва
3:0 - 76' Мілітао (автогол)
4:0 - 90+1' Альварес
Огляд матчу
Перший матч у Мадриді завершився нічиєю - 1:1.
Першим фіналістом Ліги чемпіонів-2022/23 став міланський Інтер, який і в матчі-відповіді переміг Мілан (1:0).