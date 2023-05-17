Тоуні відсторонили від футболу на 8 місяців

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні отримав 8-місячну дискваліфікацію за порушення правил ставок.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний англійський форвард зможе повернутися на поле не раніше ніж 17 січня 2024 року. Окрім того, Тоуні має сплатити штраф у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів.

У клубі очікують на публікацію письмового обґрунтування покарання Тоуні.

Нагадаємо, Айвен звинувачувався в порушенні правил ставок у 262 випадках у період з лютого 2017 року по січень 2021 року. Тоді він виступав у нижчих дивізіонах за Сканторп, Віган та Пітерборо.

Раніше Тоуні зацікавив Манчестер Юнайтед.