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Нападник Брентфорда отримав 8-місячну дискваліфікацію

Тоуні відсторонили від футболу на 8 місяців
Сьогодні 22:36 444 0
Нападник Брентфорда отримав 8-місячну дискваліфікацію
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд

Джерело - brentfordfc.com.

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні отримав 8-місячну дискваліфікацію за порушення правил ставок.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний англійський форвард зможе повернутися на поле не раніше ніж 17 січня 2024 року. Окрім того, Тоуні має сплатити штраф у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів.

У клубі очікують на публікацію письмового обґрунтування покарання Тоуні.

Нагадаємо, Айвен звинувачувався в порушенні правил ставок у 262 випадках у період з лютого 2017 року по січень 2021 року. Тоді він виступав у нижчих дивізіонах за Сканторп, Віган та Пітерборо.

Раніше Тоуні зацікавив Манчестер Юнайтед.

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