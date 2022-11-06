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Нападника клубу АПЛ підозрюють у ставках на футбольні матчі

Сьогодні 12:11 200 0
Футбольна асоціація Англії розслідує справу Тоуні
Нападника клубу АПЛ підозрюють у ставках на футбольні матчі
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - sport.ua.

Футбольна асоціація Англії протягом семи місяців розслідує справу про можливе порушення закону нападником Брентфорда та національної збірної Айвана Тоуні.

Про це повідомляє Daily Mail.

Айван підозрюється у ставках на футбольні матчі, коли він виступав у нижчих лігах до переходу до Брентфорда. Повідомляється, що наразі немає доказів, що Тоуні міг ставити на програші власної команди.

Офіційно звинувачення гравцю не висувалися, слідчі поки що не змогли дійти конкретного висновку.

До речі, керівництво Брентфорда відмовилося коментувати ситуацію.

Зазначимо, що 15 жовтня Айван Тоуні зацікавив Манчестер Юнайтед.

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