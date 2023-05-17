Голанд та Бензема - у старті матчу Манчестер Сіті - Реал

Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реал Андрія Луніна завітає у гості до Манчестер Сіті.

Стартові склади:

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Діаш, Аканджі, Родрі, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду, Голанд, Гріліш

Запасні: Ортега, Карсон, Філіпс, Лапорт, Альварес. Гомес, Марез, Фоден, Палмер, Льюїс

Реал: Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінґа, Вальверде, Кроос, Модрич, Родріго, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Одріосола, Васкес, Чуамені, Себальос, Рюдіґер, Менді, Маріано

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Перший матч завершився внічию 1:1.

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