Головне
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:57 27961
Манчестер Сіті - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:29 1044
Збірна США впевнено перемогла Австрію: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 18:46 328
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Сьогодні 14:58 52969 7
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 14:53 987
Формула-1 скасувала Гран-прі Емілії-Романьї через зливу
Сьогодні 14:40 438
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:49 4432
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:22 4545 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 08:30 19382 1
Калініна у видовищному матчі переграла фіналістку Australian Open та вийшла у 1/2 турніру в Римі
Сьогодні 08:25 1783 1
Прямі трансляції

Надєїн: ВАР на стадіоні «Вереса» допоможе зняти питання суддівства в УПЛ

Іван Надєїн прокоментував інформацію про встановлення на клубному стадіоні Авангард у Рівному першого стаціонарного ВАР в Україні.
Сьогодні 20:57 255 0
Надєїн: ВАР на стадіоні «Вереса» допоможе зняти питання суддівства в УПЛ
#VAR, #Верес, #Надєїн, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.

Верес обладнає спеціальну кімнату для ВАР (Відеоасистент арбітра).

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

"Наш стадіон будувався по всім сучасним вимогам. І у нас є спеціальна кімната для ВАР зі всіма необхідними технічними параметрами: доступом до серверів, табло і виходом на поле.

Обговорюємо з УАФ питання щодо обладнання та програмного забезпечення системи. Наразі основна задача - відповісти на всі технічні та регламенті питання. І вийти на проєкт. Потім вже будемо шукати фінансування.

Користь клубу чи УАФ? Обом сторонам, а також нашому місту, бо ми збільшуємо привабливість стадіону. Це також може бути корисно іншим клубам, які тимчасово залишилися без своїх стадіонів. Рівне - географічно дуже зручна локація. У нас і газон високого рівня, і стадіон, є поля для тренування, ну і буде ВАР в додачу.

Якщо до існуючого обладнання ВАР додати реалізацію свіжих ініціатив пана Буткевича та Шахтаря, а також нашу історію, то всі тури УПЛ можна забезпечити ВАР і на 90% зняти питання суддівства в українському футболі, - сказав Надєїн.

Раніше КДК оштрафував Шахтар та Верес за присутність вболівальників.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 52969 7
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? 4545 1
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 8378 4
Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 4432
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 27961
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 19382 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 41879 2
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12491
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 261999
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4673
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16662 6
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4718