Надєїн: ВАР на стадіоні «Вереса» допоможе зняти питання суддівства в УПЛ

Верес обладнає спеціальну кімнату для ВАР (Відеоасистент арбітра).

Про це розповів президент рівненського клубу Іван Надєїн.

"Наш стадіон будувався по всім сучасним вимогам. І у нас є спеціальна кімната для ВАР зі всіма необхідними технічними параметрами: доступом до серверів, табло і виходом на поле.

Обговорюємо з УАФ питання щодо обладнання та програмного забезпечення системи. Наразі основна задача - відповісти на всі технічні та регламенті питання. І вийти на проєкт. Потім вже будемо шукати фінансування.

Користь клубу чи УАФ? Обом сторонам, а також нашому місту, бо ми збільшуємо привабливість стадіону. Це також може бути корисно іншим клубам, які тимчасово залишилися без своїх стадіонів. Рівне - географічно дуже зручна локація. У нас і газон високого рівня, і стадіон, є поля для тренування, ну і буде ВАР в додачу.

Якщо до існуючого обладнання ВАР додати реалізацію свіжих ініціатив пана Буткевича та Шахтаря, а також нашу історію, то всі тури УПЛ можна забезпечити ВАР і на 90% зняти питання суддівства в українському футболі, - сказав Надєїн.