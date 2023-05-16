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КДК оштрафував Шахтар та Верес за присутність вболівальників

Сьогодні 17:53 156 0
КДК оштрафував Шахтар та Верес за присутність вболівальників

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував Шахтар та Верес за присутність на стадіоні вболівальників під час воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Гірники" оштрафовані на 15 000 гривень за порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів у зустрічі 24-го туру УПЛ проти Миная.

Верес зобов’язали сплати 20 000 гривень, оскільки подібне порушення на матчі з Колосом було повторним для рівненського клубу.

Гроші перерахують на платформу United24.

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