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ПСЖ не перешкоджатиме відходу Верратті

Марко Верратті влітку може змінити клуб
Сьогодні 14:10 185 0
ПСЖ не перешкоджатиме відходу Верратті
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Марко Верратті

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ не перешкоджатиме трансферу півзахисника Марко Верратті, якщо отримає по ньому пропозиції.

Про це повідомляє La Parisien.

У клубі вважають, що гравець втратив колишній вплив на гру команди та веде не той спосіб життя, який вимагається від елітного футболіста. При всьому цьому італієць заробляє понад 1 млн євро на місяць до вирахування податків.

Нагадаємо, на початку травня ультрас парижан влаштували масштабну акцію протесту біля офісу клубу, однією з їхніх вимог був відхід деяких зірок команди – Ліонеля Мессі, Неймара та Верратті.

Раніше повідомлялося, що Верратті може продовжити кар'єру в Ювентусі.

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