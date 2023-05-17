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Ракицький: Ніхто не міг уявити, що росіяни тисячами вбиватимуть українців

Ракицький вперше після 24 лютого 2022 року прокоментував свої виступи в росії
Сьогодні 18:16 367 0
Ракицький: Ніхто не міг уявити, що росіяни тисячами вбиватимуть українців
#Шахтар, #Ярослав Ракицький

Джерело - shakhtar.com.

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький пояснив, чому під час російсько-української війни наважився на перехід у російський Зеніт.

Про це він розповів  пресслужбі "гірників".

"Скажу, що я насамперед футболіст. Футбол – моя робота і справа всього мого життя. І в росії я робив те, що грав у футбол. А коли розпочалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, я того ж дня вирішив розірвати контракт та повернутися до України. Цей вчинок і є моя відповідь. Ніхто не міг уявити такий масштаб агресії: що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до росії!

Ба більше, вважаю, що багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко: подивіться, в росії проводився чемпіонат світу з футболу, має відбутися фінал Ліги чемпіонів, багато українців продовжували жити в росії та працювати, країни торгували між собою. Але 24 лютого розставило все по місцях – одного дня всі зрозуміли, що в нас, у цивілізованого світу, немає нічого спільного з російською федерацією. Тому я тут, в Україні – разом із своєю країною, зі своїм народом. І це моя відповідь на всі запитання", - розповів Ракицький.

Раніше Ракицький відвідав у лікарні українського військового.

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