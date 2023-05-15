Футболіст також забезпечить подальше лікування та повну реабілітацію

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький відвідав у лікарні українського військового Микиту Стецюру, який зазнав поранення у Бахмуті, та подарував йому дві іменних футболки.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Наші воїни допомагають нам, захищають Україну та дають змогу грати у футбол, а ми маємо честь допомагати нашим бійцям! Радий підтримати українського воїна та вболівальника. Шахтаря. Здоровʼя, Микито! Вірю у найшвидше відновлення, я з тобою! Слава Україні", – написав Ракицький

Футболіст також забезпечить подальше лікування та повну реабілітацію.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!