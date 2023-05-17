Інтер планує продовжити контракт з Індзагі

Сімоне Індзагі може отримати новий контракт

Джерело - Чемпіон.

Інтер готовий розпочати з головним тренером команди Сімоне Індзагі переговори про продовження контракту до 2025 року.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Чинна угода з 47-річним італійцем розрахована до завершення наступного сезону.

Індзагі тренує Інтер з літа 2021 року. Під його керівництвом команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів, виграла Кубок та два Суперкубки Італії.

Наразі команда йде третьою у Серії А.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!