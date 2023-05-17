Інтер планує продовжити контракт з Індзагі

Джерело - Чемпіон.
Інтер готовий розпочати з головним тренером команди Сімоне Індзагі переговори про продовження контракту до 2025 року.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Чинна угода з 47-річним італійцем розрахована до завершення наступного сезону.
Індзагі тренує Інтер з літа 2021 року. Під його керівництвом команда вийшла у фінал Ліги чемпіонів, виграла Кубок та два Суперкубки Італії.
Наразі команда йде третьою у Серії А.
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