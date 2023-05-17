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Дзанетті: Хотів би уникнути Реал у фіналі Ліги чемпіонів

Віцепрезидент Інтера прокоментував вихід до фіналу ЛЧ
Сьогодні 10:25 172 0
Дзанетті: Хотів би уникнути Реал у фіналі Ліги чемпіонів
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Хав'єр Дзанетті

Джерело - Calciomercato.com.

Інтер хотів би уникнути Реала в фінальному матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів віцепрезидент клубу Хав'єр Дзанетті.

"Це чудові емоції, ця команда заслужила зіграти в ще одному фіналі Ліги чемпіонів через 13 років. Ми зробили важливу річ, завтра чекаємо суперника. Важко обрати, кого б я хотів бачити в суперниках у фіналі, але якщо треба, то я хотів би уникнути Реал.

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Але найголовніше - вихід у фінал наприкінці довгого та важкого шляху, кульмінацією якого стало дербі. Пригадую, 20 років тому Костакурта відразу привітав мене, а потім пішов святкувати. Це демонструє спортивну майстерність Мілана вчора і сьогодні.

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Лаутаро є частиною великої подорожі, він росте з року в рік. Він фундаментальний гравець, орієнтир, якого ми тримаємо поруч. Принаймні зараз. Нумо насолоджуватися цим, він щасливий тут, це його дім. Сподіваюся, це може бути надовго", - сказав Дзанетті.

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