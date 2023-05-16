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Фонсека та Тудор - претенденти на звання найкращого тренера року в Лізі 1

Головного тренера ПСЖ Крістофа Гальтьє не номінували
Вчора 22:55 185 0
Фонсека та Тудор - претенденти на звання найкращого тренера року в Лізі 1
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Національна спілка професійних футболістів Франції представила своїх номінантів на звання найкращого тренера сезону Ліги 1.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Серед претендентів на нагороду - Ігор Тудор (Марсель), Франк Ес (Ланс), Паулу Фонсека (Лілль), Паскаль Гастьєн (Клермон) та Філіп Монтаньє (Тулуза).

Головного тренера ПСЖ Крістофа Гальтьє не номінували.

Раніше Марсель зробив камбек у грі з Анже.

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