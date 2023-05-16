Фонсека та Тудор - претенденти на звання найкращого тренера року в Лізі 1

Головного тренера ПСЖ Крістофа Гальтьє не номінували

Джерело - Чемпіон.

Національна спілка професійних футболістів Франції представила своїх номінантів на звання найкращого тренера сезону Ліги 1.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Серед претендентів на нагороду - Ігор Тудор (Марсель), Франк Ес (Ланс), Паулу Фонсека (Лілль), Паскаль Гастьєн (Клермон) та Філіп Монтаньє (Тулуза).

Головного тренера ПСЖ Крістофа Гальтьє не номінували.

Ils ont un métier à multiple casquettes, et les meilleurs d'entre eux sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Entraineur de @Ligue1UberEats :



🧢 P. FONSECA

🧢 P. GASTIEN

🧢 F. HAISE

🧢 P. MONTANIER

🧢 I. TUDOR#TropheesUNFP pic.twitter.com/knACKu2PYK — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2023

Раніше Марсель зробив камбек у грі з Анже.

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