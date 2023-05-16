Фонсека та Тудор - претенденти на звання найкращого тренера року в Лізі 1

Джерело - Чемпіон.
Національна спілка професійних футболістів Франції представила своїх номінантів на звання найкращого тренера сезону Ліги 1.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
Серед претендентів на нагороду - Ігор Тудор (Марсель), Франк Ес (Ланс), Паулу Фонсека (Лілль), Паскаль Гастьєн (Клермон) та Філіп Монтаньє (Тулуза).
Головного тренера ПСЖ Крістофа Гальтьє не номінували.
Ils ont un métier à multiple casquettes, et les meilleurs d'entre eux sont nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Entraineur de @Ligue1UberEats :— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2023
🧢 P. FONSECA
🧢 P. GASTIEN
🧢 F. HAISE
🧢 P. MONTANIER
🧢 I. TUDOR#TropheesUNFP pic.twitter.com/knACKu2PYK
Раніше Марсель зробив камбек у грі з Анже.
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