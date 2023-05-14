Марсель зробив камбек у грі з Анже: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 травня, у межах 35-го туру французької Ліги 1 відбулися 6 матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
35 тур, 14 травня
Клермон - Ліон 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 22 Лаказетт, 1:1 - 25 Кей (пен), 2:1 - 65 Кей
Брест - Осер 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 69 Ле Дуарон
Монпельє - Лор'ян 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 68 Февр, 1:1 - 90+4 Мауасса
Ренн - Тура 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Теат, 2:0 - 65 Буріжо, 3:0 - 71 Екамбі, 4:0 - 74 Екамбі
Тулуза - Нант 0:0
Монако - Лілль 0:0
Марсель - Анже 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 28 Сіма, 1:1 - 34 Санчес, 2:1 - 48 Пайє, 3:1 - 77 Верету
Українець Руслан Маліновський відіграв увесь матч.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!