Виконавчий директор УПЛ розповів про можливе розширення чемпіонату

Регламент УПЛ передбачає лише розширення до 18 команд за умови повернення до змагань Десни та Маріуполя.

Про це повідомив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Регламент УПЛ не передбачає опції розширення до 20 команд. Передбачено лише розширення до 18 команд за умови повернення до змагань Десни та Маріуполя. Інших варіантів не передбачено. Тому ця інформація виглядає дивно. Розширення до 20 команд навіть не обговорювалось - як мінімум в рамках УПЛ", - сказав Дикий.

Раніше повідомлялося, що УПЛ може розширитися до 20 команд з наступного сезону.

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