Модрич: Думаю, Реал зіграє в ще одному фіналі Ліги чемпіонів

Реал готовий переграти Манчестер Сіті у матчі-відповіді Ліги чемпіонів (перша гра - 1:1).

Про це розповів півзахисник мадридців Лука Модрич.

🎙| Luka Modrić: "We can't wait to play the game. We have to enjoy it. We are doing something amazing, always playing semifinals. We can't wait." pic.twitter.com/JA0gRH3frK