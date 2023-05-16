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Модрич: Думаю, Реал зіграє в ще одному фіналі Ліги чемпіонів

Хорват прокоментував майбутній матч з Ман Сіті
Сьогодні 20:06 180 0
Модрич: Думаю, Реал зіграє в ще одному фіналі Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - Чемпіон.

Реал готовий переграти Манчестер Сіті у матчі-відповіді Ліги чемпіонів (перша гра - 1:1).

Про це розповів півзахисник мадридців Лука Модрич.

"Ми не можемо дочекатися завтрашнього матчу. Ми повинні насолоджуватися цим моментом. Ми робимо щось дивовижне, завжди граємо у півфіналі ЛЧ. Ми не можемо чекати. Ми неодноразово грали в півфіналах і фіналах. Ми всі впевнені: мої товариші по команді та Анчелотті. Ми хочемо зіграти класну гру і вийти у фінал.

  Манчестер Сіті - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

Виграти свою шосту Лігу чемпіонів? Звичайно, ми про це думаємо. Це додаткова мотивація. Але Реал завжди мотивує вас, не має значення конкуренція. Ми близькі до того, щоб зробити щось історичне. Нам комфортно, коли ми граємо в Лізі чемпіонів. Можна сказати, що це наша конкуренція. Ми віримо у свої якості, віддамося на повну.

  Вокер: Манчестер Сіті бракує перемоги в Лізі чемпіонів

Найголовніше - це команда. Ми всі дуже близькі, боремося один за одного. Це ключ до нашої команди. Між молоддю і нами, старими гравцями, є єдність. Думаю, ми це зробимо і зіграємо ще один фінал", - сказав Модрич.

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