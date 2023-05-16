Кройфф залишить посаду спортивного директора Барселони

Його чинна угода спливе 30 червня

Джерело - офіційний сайт Барселони.

Спортивний директор Барселони Йорді Кройфф не продовжуватиме контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба "каталонців".

Його чинна угода спливе 30 червня. 49-річний фахівець хоче зайнтися новими професійними проєктами.

Кройфф заявив про своє прагнення допомогти Барселоні в переході до нової футбольної виконавчої структури, запропонувавши максимальну співпрацю щодо закриття незавершених операцій на літньому ринку.

Йорді обіймає посаду спортивного директора Барселони з вересня 2021 року.

Нагадаємо, півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган готується до переходу у Барселону.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!