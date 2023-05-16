Кройфф залишить посаду спортивного директора Барселони

Джерело - офіційний сайт Барселони.
Спортивний директор Барселони Йорді Кройфф не продовжуватиме контракт з клубом.
Про це повідомляє пресслужба "каталонців".
Його чинна угода спливе 30 червня. 49-річний фахівець хоче зайнтися новими професійними проєктами.
Кройфф заявив про своє прагнення допомогти Барселоні в переході до нової футбольної виконавчої структури, запропонувавши максимальну співпрацю щодо закриття незавершених операцій на літньому ринку.
Йорді обіймає посаду спортивного директора Барселони з вересня 2021 року.
Нагадаємо, півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган готується до переходу у Барселону.
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