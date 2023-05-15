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Львів може подати ініціативу на розширення УПЛ

Сьогодні 19:45 255 0
Львів може подати ініціативу на розширення УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів може подати ініціативу щодо розширення української Прем'єр-ліги.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Думаю, що Львів після вильоту в першу лігу може припинити своє існування. Наскільки я знаю, найвище керівництво не зацікавлене в тому, щоб далі фінансувати команду. На певному рівні можуть, можливо, це буде школа.

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Наскільки я розумію, зараз всіма силами намагаються зробити так, щоб, можливо, придумати варіант з розширенням УПЛ та залишити Львів. Але я думаю, що це нереально. Знову ж таки, ці кроки робляться нинішнім керівництвом Львова, яке нещодавно очолило клуб", - сказав Циганик.

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