Львів може подати ініціативу на розширення УПЛ

ФК Львів може подати ініціативу щодо розширення української Прем'єр-ліги.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Думаю, що Львів після вильоту в першу лігу може припинити своє існування. Наскільки я знаю, найвище керівництво не зацікавлене в тому, щоб далі фінансувати команду. На певному рівні можуть, можливо, це буде школа.