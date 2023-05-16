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Зінченко пропустив ранкове тренування Арсенала

Олександр Зінченко має неприємності через стан свого здоров'я.
Сьогодні 15:30 149 0
Зінченко пропустив ранкове тренування Арсенала
Фото - gettyimages
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Football Daily.

Український захисник Олександр Зінченко не був присутнім на ранковому тренуванні Арсеналу.

Про це повідомляє Football Daily.

Не було на занятті також Габріела Мартінеллі та Вілльяма Саліба. Причина відсутності бразильського вінгера поки невідома, а от французький центрбек отримав травму спини ще в березні.

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Водночас у Зінченка пошкодження литкового м'яза. Українцю прогнозували виліт до кінця поточного сезону, але Мікель Артета не підтвердив цю інформацію. Олександр тренувався перед матчем з Брайтоном (0:3), але у заявку не потрапив.

На рахунку Зінченка один гол і два асисти у 33 матчах сезону у складі лондонців.

Раніше повідомлялося, що Зінченко вибув до кінця сезону.

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