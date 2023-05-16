Головне
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:20 1262
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України
Сьогодні 14:24 3289
Ванат отримав дискваліфікацію за сексистські висловлювання на адресу Монзуль
Сьогодні 12:54 603
Довбик - найкращий гравець місяця в УПЛ
Сьогодні 11:52 253
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:06 2169
Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня
Сьогодні 07:20 443
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 23149
Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:05 1200
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 22:14 4650 3
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Вчора 18:09 7250 1
Прямі трансляції

Динамо не буде оскаржувати дискваліфікацію Ваната

Форвард зможе зіграти у наступному матчі чемпіонату України
Сьогодні 15:10 274 0
Динамо не буде оскаржувати дискваліфікацію Ваната
#Динамо Київ, #Владислав Ванат

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Динамо розглядає варіант неподання апеляції на рішення КДК УАФ про триматчеву дискваліфікацію Владислава Ваната.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Тренерський штаб Динамо цілком серйозно розглядає ще варіант неподання апеляції. Сенс простий. Ванат після Олександрії відбуває формальну дискваліфікацію в трьох матчах, що залишилися, і тим самим починає наступний сезон із чистого аркуша. Логіка присутня, оскільки рішення щодо апеляції навряд чи сподобається ДК", – йдеться в повідомленні.

У разі подачі апеляції рішення про дискваліфікацію не набуде законної сили до моменту вердикту апеляційної інстанції УАФ. Це означає, що Ванат може зіграти ще 1-2 матчі в цьому сезоні.

У поточному сезоні Владислав забив 11 голів в УПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 10093
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 23149
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України 6796 1
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 4650 3
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 7250 1
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 8361
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 81363 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35676 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 109971
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 18001
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 18919
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 12466