Динамо не буде оскаржувати дискваліфікацію Ваната

Форвард зможе зіграти у наступному матчі чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб Динамо розглядає варіант неподання апеляції на рішення КДК УАФ про триматчеву дискваліфікацію Владислава Ваната.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Тренерський штаб Динамо цілком серйозно розглядає ще варіант неподання апеляції. Сенс простий. Ванат після Олександрії відбуває формальну дискваліфікацію в трьох матчах, що залишилися, і тим самим починає наступний сезон із чистого аркуша. Логіка присутня, оскільки рішення щодо апеляції навряд чи сподобається ДК", – йдеться в повідомленні.

У разі подачі апеляції рішення про дискваліфікацію не набуде законної сили до моменту вердикту апеляційної інстанції УАФ. Це означає, що Ванат може зіграти ще 1-2 матчі в цьому сезоні.

У поточному сезоні Владислав забив 11 голів в УПЛ.

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