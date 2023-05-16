Наполі відновить переговори із Зелінським

Пйотр Зелінський може отримати новий контракт

Переговори між Наполі та півзахисником команди Пйотром Зелінським щодо нового контракту футболіста невдовзі відновляться.

Про це повідомляє Il Mattino.

Незабаром відбудеться зустріч між агентами поляка та президентом неаполітанців Ауреліо де Лаурентісом, на якій сторони мають узгодити розмір зарплатні футболіста. Наразі Пйотр заробляє 3,5 млн євро за сезон.

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Чинний контракт 28-річного гравця спливає влітку 2024 року.

В цьому сезоні Зелінський відзначився 7 голами та 9 результативними передачами у 45 матчах.

Нагадаємо, Наполі знайшов заміну Кіму, який може покинути клуб влітку.

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