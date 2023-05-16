Арсенал може позбутися 8-9 гравців

Арсенал планує чистку складу

Арсенал планує влітку розвантажити склад, тому спробує продати близько 8-9 гравців.

Про це повідомляє The Times.

Піти можуть наступні гравці: Граніт Джака, Кіран Тірні, Еміл Сміт-Роу, Фоларін Балогун, Роб Голдінг, Енслі Мейтленд-Найлз, Альбер-Мбойо Локонга, Нуну Тавареш та Седрік Соареш.

На заміну, враховуючи бажання Мікеля Артети, клуб планує придбати Деклана Райса та Мойсеса Кайседо, які разом можуть коштувати 170 млн фунтів.

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Окрім цього "каноніри" можуть відновити інтерес до Рафіньї, Мусси Діабі та Мейсона Маунта.

Тірні, скоріш за все, перейде у Ньюкасл. А Джаку, за інформацією Самі Мокбеля, хоче придбати Баєр. Між клубами вже відбулися попередні перемовини, але остаточної домовленості немає.

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