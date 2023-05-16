Головне
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:20 1211
Ванат отримав дискваліфікацію за сексистські висловлювання на адресу Монзуль
Сьогодні 12:54 200
Довбик - найкращий гравець місяця в УПЛ
Сьогодні 11:52 172
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:06 1590
Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня
Сьогодні 07:20 404
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 22866
Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:05 1148
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 22:14 4602 3
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Вчора 18:09 7141 1
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України
Вчора 17:08 6754 1
Прямі трансляції

Арсенал може позбутися 8-9 гравців

Арсенал планує чистку складу
Сьогодні 12:24 300 0
Арсенал може позбутися 8-9 гравців
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - tribuna.com.

Арсенал планує влітку розвантажити склад, тому спробує продати близько 8-9 гравців.

Про це повідомляє The Times.

Піти можуть наступні гравці: Граніт Джака, Кіран Тірні, Еміл Сміт-Роу, Фоларін Балогун, Роб Голдінг, Енслі Мейтленд-Найлз, Альбер-Мбойо Локонга, Нуну Тавареш та Седрік Соареш.

На заміну, враховуючи бажання Мікеля Артети, клуб планує придбати Деклана Райса та Мойсеса Кайседо, які разом можуть коштувати 170 млн фунтів.

 Актуально: Сілва: Для Арсенала буде краще, якщо Зінченко знову гратиме півзахисника

Окрім цього "каноніри" можуть відновити інтерес до Рафіньї, Мусси Діабі та Мейсона Маунта.

Тірні, скоріш за все, перейде у Ньюкасл. А Джаку, за інформацією Самі Мокбеля, хоче придбати Баєр. Між клубами вже відбулися попередні перемовини, але остаточної домовленості немає.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 22866
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 7555
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 9878
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 7141 1
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України 6754 1
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 4602 3
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16606 6
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4689
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21190
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34682
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 34478 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 42844