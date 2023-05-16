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Брентфорд продовжив контракт із захисником

Матіас Йоргенсен отримав новий контракт
Сьогодні 10:27 234 0
Брентфорд продовжив контракт із захисником
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд

Джерело - brentfordfc.com.

Захисник Бренфорда Матіас Йоргенсен, також відомий як Занка, продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 2025 року.

Занка перейшов у Бренфорд як вільний агент у вересні 2021 року і провів з того часу за команду 28 матчів.

До переходу у Бренфорд 33-річний футболіст виступав за шість клубів із п'яти країн, а також провів 35 ігор за збірну Данії.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може запросити головного тренера Брентфорда Франка.

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