Брентфорд продовжив контракт із захисником

Матіас Йоргенсен отримав новий контракт

Захисник Бренфорда Матіас Йоргенсен, також відомий як Занка, продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 2025 року.

Занка перейшов у Бренфорд як вільний агент у вересні 2021 року і провів з того часу за команду 28 матчів.

До переходу у Бренфорд 33-річний футболіст виступав за шість клубів із п'яти країн, а також провів 35 ігор за збірну Данії.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем може запросити головного тренера Брентфорда Франка.

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