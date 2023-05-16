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Індзагі: Це один із найважливіших матчів в історії Інтера

Сімоне Індзагі прокоментував матч проти Мілана
Сьогодні 14:40 259 0
Індзагі: Це один із найважливіших матчів в історії Інтера
Фото - gettyimages
#Інтер, #Мілан, #Сімоне Індзагі

Джерело - uefa.com.

Інтер повинний розсудливо зіграти матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це розповів головний тренер "чорно-синіх" Сімоне Індзагі.

"Ми маємо триматися разом. Наші уболівальники завжди були з нами. Як у радісні, так і у лихі моменти. Нам потрібна холодна голова та гаряче серце.

Гра проти Мілана – одна із найважливіших матчів в історії Інтера. Ми повинні зіграти з тверезим розумом та гарячим серцем, щоб втілити нашу мрію та вийти у фінал. Ми виграли 2:0 у першому матчі, але Мілан залишається грізним суперником із відмінними гравцями", - сказав Індзагі.

Нагадаємо, перший матч завершився перемогою Інтера - 2:0.

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