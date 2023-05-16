Індзагі: Це один із найважливіших матчів в історії Інтера

Інтер повинний розсудливо зіграти матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.

Про це розповів головний тренер "чорно-синіх" Сімоне Індзагі.

"Ми маємо триматися разом. Наші уболівальники завжди були з нами. Як у радісні, так і у лихі моменти. Нам потрібна холодна голова та гаряче серце.

Гра проти Мілана – одна із найважливіших матчів в історії Інтера. Ми повинні зіграти з тверезим розумом та гарячим серцем, щоб втілити нашу мрію та вийти у фінал. Ми виграли 2:0 у першому матчі, але Мілан залишається грізним суперником із відмінними гравцями", - сказав Індзагі.