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Матчі УПЛ наступного сезону можуть проходити в Луцьку та Тернополі

Дніпро-1 може провести матчі наступного сезону на Дніпро Арені
Сьогодні 17:59 188 0
Матчі УПЛ наступного сезону можуть проходити в Луцьку та Тернополі
#СК Дніпро-1

Джерело - FanDay.

Дніпро-1 подало заявку на проведення домашніх матчів на стадіоні Дніпро Арена.

Про це повідомляє FanDay.

Враховуючи необхідність проведення єврокубкових матчів у Польщі, Дніпру-1 доведеться грати домашні зустрічі осінньої частини сезону на Арені Львів.

Також, необхідним вимогам для проведення матчів УПЛ відповідають стадіон Авангард у Луцьку та Міський стадіон імені Романа Шухевича в Тернополі. Якщо якийсь із клубів захоче грати на цих стадіонах, то зможе отримати таку можливість.

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