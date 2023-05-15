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Маліновський: Після передсезонки почуватимусь у Марселі впевненіше

Українець розповів про адаптацію в новому клубі
Сьогодні 18:34 113 0
Маліновський: Після передсезонки почуватимусь у Марселі впевненіше
Фото: Getty Images
#Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - La Provence.

Марсель маємо вдало закінчити чемпіонат Франції і вийти в Лігу чемпіонів.

Про це заявив український півзахисник Руслан Маліновський.

"Матч був непростим, ми знали, що чемпіонат для Анже вже закінчився і вони грають без тиску. Ми, на відміну від них, розуміли, що нам обов’язково треба перемагати. У нас є ще три матчі, які ми повинні виграти. Тепер ми можемо почати підготовку до виїзду в Лілль.

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Складно зігратися з новими партнерами після трьох з половиною років в іншому клубі. У Марселі грають в інший футбол, це нормально, але кожен день я якомога більше працюю на тренуваннях. Впевнений, що наступного сезону, після передсезонної підготовки та товариських матчів я почуватимусь більш упевнено.

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Ми знаємо, що Марсель - великий клуб, на який вчиняється великий тиск. Ми маємо вдало закінчити чемпіонат і вийти в Лігу чемпіонів, а потім працювати над тим, щоб досягти більшого наступного сезону", - сказав Маліновський.

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