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Тудор: Вірю в Маліновського

Ігор Тудор прокоментував гру Руслана Маліновського
Сьогодні 10:15 123 0
Тудор: Вірю в Маліновського
Фото - gettyimages
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Ігор Тудор

Джерело - tribuna.com.

Тренерський штаб Марселя вірить в українського півзахисника команди Руслана Маліновського.

Про це розповів тренер французького клубу Ігор Тудор.

"Дійсно, він втратив важливі м’ячі у другому таймі матчу проти Ланса, але він добре зіграв проти Ліона. Це гравець, якого ми хотіли, тому що він дуже технічний, у нього фантастичний менталітет, він розуміє футбол.

Звичайно, є тиск, кожен гравець повинен адаптуватися, особливо враховуючи те, що він прийшов з італійської ліги. Перехід у великі клуби має наслідки. Але я вірю в нього через його футбольні, а також людські якості", - сказав Тудор.

Руслан Маліновський у поточному сезоні провів 19 матчів за Марсель в усіх турнірах і забив 2 голи.

Раніше Марсель з Маліновським поступився Лансу.

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