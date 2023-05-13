Тудор: Вірю в Маліновського

Тренерський штаб Марселя вірить в українського півзахисника команди Руслана Маліновського.

Про це розповів тренер французького клубу Ігор Тудор.

"Дійсно, він втратив важливі м’ячі у другому таймі матчу проти Ланса, але він добре зіграв проти Ліона. Це гравець, якого ми хотіли, тому що він дуже технічний, у нього фантастичний менталітет, він розуміє футбол.

Звичайно, є тиск, кожен гравець повинен адаптуватися, особливо враховуючи те, що він прийшов з італійської ліги. Перехід у великі клуби має наслідки. Але я вірю в нього через його футбольні, а також людські якості", - сказав Тудор.