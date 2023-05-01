Вацко: У Яремчука конфлікт зі спортивним директором Брюгге

Форвард Роман Яремчук не грає за Брюгге через конфлікт зі спортивним директором клубу.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"З того, що відомо мені, в Яремчука сталася конфліктна ситуація з одних із керівників клубу - зі спортивним директором, який має великий вплив на кадрові рішення тренерських штабів команди. Мені це підтвердили кілька джерел. Наскільки я розумію, Роман, великою мірою, не грає через нефутбольні причини.

Звичайно, якби він виходив на ті кілька хвилин, що виходить, й забивав, то, можливо, було б по-іншому. Але востаннє він забивав у жовтні. З іншого боку, Яремчук - такий форвард, якому потрібна довіра і підтримка. В "Генті" в нього це було, і він забивав багато.

У Брюгге, як говорять футболісти, зачехляють Яремчука. Коли прийшов головний тренер Скот Паркер, то він підтримав Яремчука та ставив його у склад. Він пішов наперекір спортдиректору Брюгге, а той його швиденько прибрав.

В Бельгії переконані, що влітку Брюгге буде продавати Яремчука. Пишуть, що клуб вже повідомив Романа про свій намір, нюанс лише в ціні питання. Від виставленого цінника і залежить інтерес. Від своїх джерел я не почув інформації, що Яремчук виставлений на трансфер. Наскільки мені відомо, предметного інтересу по Яремчуку зараз немає", - сказав Вацко.