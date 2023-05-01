Головне
Збірна України перемогла Румунію, але не вийшла на Євро-2024
Вчора 21:10 1963
Коноплянка розігнав гольову атаку Краковії і сам її завершив - відео забитого м'яча українця
Сьогодні 22:25 8
Чарівник: найкращі гонки Айртона Сенни
Сьогодні 19:56 2128
Ковтун виграв два заліки Кубка світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 18:25 313
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Сьогодні 16:07 4826
Шапаренко повернувся до загальної групи Динамо після травми
Сьогодні 14:29 425
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни
Сьогодні 10:38 9863
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:07 7031
ПСВ здолав Аякс у серії пенальті та став переможцем Кубка Нідерландів
Вчора 23:12 719
Відео дня: українець забив феноменальний гол з центра поля
Вчора 17:42 2929
Прямі трансляції

Вацко: У Яремчука конфлікт зі спортивним директором Брюгге

Віктор Вацко прокоментував конфлікт Романа Яремчука у Брюгге
Сьогодні 20:59 201 0
Вацко: У Яремчука конфлікт зі спортивним директором Брюгге
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Форвард Роман Яремчук не грає за Брюгге через конфлікт зі спортивним директором клубу.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"З того, що відомо мені, в Яремчука сталася конфліктна ситуація з одних із керівників клубу - зі спортивним директором, який має великий вплив на кадрові рішення тренерських штабів команди. Мені це підтвердили кілька джерел. Наскільки я розумію, Роман, великою мірою, не грає через нефутбольні причини.

Звичайно, якби він виходив на ті кілька хвилин, що виходить, й забивав, то, можливо, було б по-іншому. Але востаннє він забивав у жовтні. З іншого боку, Яремчук - такий форвард, якому потрібна довіра і підтримка. В "Генті" в нього це було, і він забивав багато.

У Брюгге, як говорять футболісти, зачехляють Яремчука. Коли прийшов головний тренер Скот Паркер, то він підтримав Яремчука та ставив його у склад. Він пішов наперекір спортдиректору Брюгге, а той його швиденько прибрав.

В Бельгії переконані, що влітку Брюгге буде продавати Яремчука. Пишуть, що клуб вже повідомив Романа про свій намір, нюанс лише в ціні питання. Від виставленого цінника і залежить інтерес. Від своїх джерел я не почув інформації, що Яремчук виставлений на трансфер. Наскільки мені відомо, предметного інтересу по Яремчуку зараз немає", - сказав Вацко.

Нагадаємо, Яремчук тренується індивідуально у Брюгге.

Коментарі ()
Популярне зараз
Останнє коло Чарівника: 29 років тому загинув легендарний Айртон Сенна Останнє коло Чарівника: 29 років тому загинув легендарний Айртон Сенна 16107 1
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 4826
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 9863
18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону 18 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону 3851
Приголомшливі фото Айртона Сенни через 25 років після смерті Приголомшливі фото Айртона Сенни через 25 років після смерті 3704
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 7031
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81351 3
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 258911 4
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6851
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8808 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4444
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4753