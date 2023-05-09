Вест Гем готовий продати Райса за 120 млн фунтів

Деклан Райс влітку може змінити клуб

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс може залишити клуб влітку, якщо "молотобійці" отримають вигідну пропозицію щодо нього.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лондонський клуб готовий відпустити футболіста у клуб Ліги чемпіонів за 120 млн фунтів. Також Вест Гем готовий обміняти Райса на півзахисника з доплатою 100 млн.

Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Райса називають Арсенал - була інформація, що Деклан захоплюється грою команди Мікеля Артети. Серед інших претендентів - Челсі, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Райс має чинний контракт з Вест Гемом до 2025 року. Зараз він отримує близько 70 тисяч фунтів на тиждень, а потенційний трансфер збільшить його зарплату втричі.

Цього сезону Райс має в активі 4 голи та 4 асисти у 44 матчах.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!