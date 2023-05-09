Вест Гем готовий продати Райса за 120 млн фунтів

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Вест Гема Деклан Райс може залишити клуб влітку, якщо "молотобійці" отримають вигідну пропозицію щодо нього.
Про це повідомляє Sky Sports.
Лондонський клуб готовий відпустити футболіста у клуб Ліги чемпіонів за 120 млн фунтів. Також Вест Гем готовий обміняти Райса на півзахисника з доплатою 100 млн.
Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Райса називають Арсенал - була інформація, що Деклан захоплюється грою команди Мікеля Артети. Серед інших претендентів - Челсі, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.
Райс має чинний контракт з Вест Гемом до 2025 року. Зараз він отримує близько 70 тисяч фунтів на тиждень, а потенційний трансфер збільшить його зарплату втричі.
Цього сезону Райс має в активі 4 голи та 4 асисти у 44 матчах.
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