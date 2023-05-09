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Вест Гем готовий продати Райса за 120 млн фунтів

Деклан Райс влітку може змінити клуб
Сьогодні 12:27 230 0
Вест Гем готовий продати Райса за 120 млн фунтів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Райс, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс може залишити клуб влітку, якщо "молотобійці" отримають вигідну пропозицію щодо нього.

Про це повідомляє Sky Sports.

Лондонський клуб готовий відпустити футболіста у клуб Ліги чемпіонів за 120 млн фунтів. Також Вест Гем готовий обміняти Райса на півзахисника з доплатою 100 млн.

Найімовірнішим варіантом продовження кар’єри Райса називають Арсенал - була інформація, що Деклан захоплюється грою команди Мікеля Артети. Серед інших претендентів - Челсі, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль.

Райс має чинний контракт з Вест Гемом до 2025 року. Зараз він отримує близько 70 тисяч фунтів на тиждень, а потенційний трансфер збільшить його зарплату втричі.

Цього сезону Райс має в активі 4 голи та 4 асисти у 44 матчах.

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