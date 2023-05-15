Бускетс: Дуже радий, що йду з Барселони саме так

Барселона здобула важливу над Еспаньйолом, завдяки якій каталонський клуб забезпечив собі чемпіонський титул.

Про це розповів півзахисник Серхіо Бускетс.

"Основи чемпіонської команди закладено. Завойовувати титули дуже складно. Я хотів піти з трофеями. Виграти такий важливий турнір, як Ла-Ліга, регулярний, який ми відзначили для себе із самого початку.

Я дуже радий, що йду саме так. Я мав величезне визнання, я пробув тут багато років, і радий, що можу піти ось так", - сказав Бускетс.