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Бускетс: Дуже радий, що йду з Барселони саме так

Бускетс прокоментував перемогу у чемпіонаті Іспанії
Сьогодні 10:37 246 0
Бускетс: Дуже радий, що йду з Барселони саме так
Фото - gettyimages
#Барселона, #Бускетс, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Барселона здобула важливу над Еспаньйолом, завдяки якій каталонський клуб забезпечив собі чемпіонський титул.

Про це розповів півзахисник Серхіо Бускетс.

"Основи чемпіонської команди закладено. Завойовувати титули дуже складно. Я хотів піти з трофеями. Виграти такий важливий турнір, як Ла-Ліга, регулярний, який ми відзначили для себе із самого початку.

Я дуже радий, що йду саме так. Я мав величезне визнання, я пробув тут багато років, і радий, що можу піти ось так", - сказав Бускетс.

Нагадаємо, Бускетс влітку покине Барселону.

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