Бускетс влітку покине Барселону

Джерело - Чемпіон.
Капітан Барселони Серхіо Бускетс влітку покине клуб.
Про це розповів сам футболіст у відеозверненні.
Контракт 34-річного опорного хавбека завершується влітку. Він вирішив угоду не продовжувати, тож покине Барсу по завершенні сезону.
Нагадаємо, Бускетс перебрався до каталонців у 2005-му та награв 719 поєдинків за клуб. За цей час іспанець виграв аж 31 трофей, зокрема 3 Ліги чемпіонів.
🥺 A Barça legend says goodbye. #5ergioUnic pic.twitter.com/SWlDN2GtA2— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2023