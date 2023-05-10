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Бускетс влітку покине Барселону

Бускетс влітку змінить клуб
Сьогодні 12:31 175 0
Бускетс влітку покине Барселону
#Барселона, #Бускетс, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Капітан Барселони Серхіо Бускетс влітку покине клуб.

Про це розповів сам футболіст у відеозверненні.

Контракт 34-річного опорного хавбека завершується влітку. Він вирішив угоду не продовжувати, тож покине Барсу по завершенні сезону. 

Нагадаємо, Бускетс перебрався до каталонців у 2005-му та награв 719 поєдинків за клуб. За цей час іспанець виграв аж 31 трофей, зокрема 3 Ліги чемпіонів.

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