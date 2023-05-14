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Металіст - Зоря 0:5: огляд матчу

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Металіст - Зоря 0:5: огляд матчу
#Зоря, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула розгромну перемогу над Металістом у межах 26-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - Перша ліга
26 тур, 14 травня

Металіст - Зоря 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 - автогол Мізюк, 0:2 - 10 Герреро, 0:3 - 21 Шахов, 0:4 - 27 Імереков, 0:5 - 85 Бражко (пен)

Склади команд:

Металіст: Єрмолов, Коррал, Мизюк, Ралюченко, Романюк (Влага 82), Демченко, Панасенко (Багачанський 46), Картушов (Рязанцев, 46), Чідомере (Ніколишин 33), Наумець (Синчук 87), Прядун

Запасні: Костик, Шумілов, Самуель, Чайковський, Вернаттус

Зоря: Сапутін, Імереков, Батагов, Бутко, Вантух (Снурніцин 46), Бражко, Шахов, Булеца (Мишньов 66), Антюх (Хахльов 66), Русин (Погорілий 46), Гереро (Полегенько 77)

Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Сміян, Мороховець, Почапський

Нереалізований пенальті: Булеца 33

Попередження: Прядун 49, Снурніцин 52, Мізюк 56, Ніколишин 58, Рязанцев 76, 

Вилучення: Демченко 31

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