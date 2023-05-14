Верес переміг Металіст 1925 у 26 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Верес здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у 26 турі УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:0. Голом відзначився Геннадій Пасіч.
Харків'яни догравали матч в меншості через вилучення Ігоря Курило.
Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 14 травня
Верес - Металіст 1925 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 49 Пасіч
Склади команд:
Верес: Когут, Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Кучеров, Кльоц, Блізніченко (Вл.Шарай 81), Лебеденко (Дахновський 81), Г.Пасіч (Вадовський 90+2), Гайдучик (Шестаков 74)
Запасні: Коркодим, Протасевич, Маткобожик, Вадовський, Тишинінов, Шух, Ст.Шарай, Годя
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Є.Ткачук, Безуглий, Рудавський (Курило 54), Габелок, Кравченко (Вачіберадзе 54), А.Ткачук (Ногейра 83), Абдуллаєв (Коваленко 62), Ременюк, Островський (Чирук 54)
Запасні: І.Потімков, Іванніков, Шершень, Ю.Потімков, Мартинюк, Дмитренко
Вилучення: Курило 59
Попередження: Шестаков 88, Жичиков 88
Напередодні Зоря розгромила Металіст.
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