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Верес переміг Металіст 1925 у 26 турі УПЛ

Харків'яни догравали матч в меншості
Сьогодні 15:54 136 0
Верес переміг Металіст 1925 у 26 турі УПЛ
#Верес, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес здобув мінімальну перемогу над Металістом 1925 у 26 турі УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0. Голом відзначився Геннадій Пасіч.

Харків'яни догравали матч в меншості через вилучення Ігоря Курило.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 14 травня

Верес - Металіст 1925 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 49 Пасіч

Склади команд:

Верес: Когут, Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Кучеров, Кльоц, Блізніченко (Вл.Шарай 81), Лебеденко (Дахновський 81), Г.Пасіч (Вадовський 90+2), Гайдучик (Шестаков 74)

Запасні: Коркодим, Протасевич, Маткобожик, Вадовський, Тишинінов, Шух, Ст.Шарай, Годя

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Є.Ткачук, Безуглий, Рудавський (Курило 54), Габелок, Кравченко (Вачіберадзе 54), А.Ткачук (Ногейра 83), Абдуллаєв (Коваленко 62), Ременюк, Островський (Чирук 54)

Запасні: І.Потімков, Іванніков, Шершень, Ю.Потімков, Мартинюк, Дмитренко

Вилучення: Курило 59

Попередження: Шестаков 88, Жичиков 88

Напередодні Зоря розгромила Металіст.

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