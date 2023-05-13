Арсенал зацікавився захисником Лейпцига

Арсенал готує трансфер захисника

Арсенал зацікавився 23-річним французьким центральним захисником німецького РБ Лейпциг Мохамедом Сімаканом.

Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "каноніри" кілька разів відправляли скаутів на матчі "РБ Лейпциг", щоб вони стежили за футболістом. Поки що Арсенал не робив жодних кроків по трансферу, гравець є одним із кандидатів на позицію центрального захисника.

Сімакан виступає за РБ Лейпциг з літа 2021 року. Цього сезону він забив 3 голи і зробив 8 асистів у 34 матчах. Мохамед також може зіграти на позиції правого захисника та опорника.

Раніше Артета не підтвердив, що Зінченко вибув до кінця сезону.