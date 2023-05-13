Брайтон готує трансфер півзахисника Боруссії Дортмунд

Півзахисник влітку може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Брайтон близький до підписання 27-річного німецького півзахисника Махмуда Дауда з Боруссії Дортмунд.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Джерело стверджує, що йдеться про перехід на права вільного агента. Контракт Дауда із німецькою командою діє до кінця сезону.

Переговори перебувають на просунутій стадії. Сторони близькі до досягнення домовленості про трансфер.

Махмуд Дауд цього сезону провів 10 матчів за Боруссію Дортмунд.

Нагадаємо, Брайтон готовий відпустити Кайседо і Мак Аллістера влітку.