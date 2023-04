Дружина Хакімі не змогла отримати половину майна при розлученні

Дружина захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі Хіба Абук при розлученні хотіла отримати половину спільного майна.

Про це повідомляє First Mag.

У ході процесу з'ясувалось, що на Хакімі не оформлене ніяке майно, яке може підпадати під розділ. Зарплатню 24-річного марокканця вже декілька років отримує на свій рахунок його матір.

Хакімі - один з найбільш високооплачуваних гравців Ліги 1 та заробляє понад 1 мільйон євро на місяць.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois



L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1