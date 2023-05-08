Тоттенгем готовий викупити Алонсо у Баєра

Джерело - tribuna.com.
Тоттенгем серйозно розглядає призначення Хабі Алонсо новим головним тренером команди.
Про це повідомляє The Mirror.
Президент клубу Даніель Леві готовий виплатити необхідну клаусулу Баєру, де зараз працює іспанець.
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Алонсо є пріоритетним варіантом для "шпорів", раніше також була інформація про перемовини з Юліаном Нагельсманном. Третій претендент – Арне Слот з Феєноорда.
Наразі Баєр з Алонсо йде 6-м у Бундеслізі та зіграє у півфіналі Ліги Європи проти Роми.
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