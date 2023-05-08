Тоттенгем готовий викупити Алонсо у Баєра

Хабі Алонсо може очолити Тоттенгем

Тоттенгем серйозно розглядає призначення Хабі Алонсо новим головним тренером команди.

Про це повідомляє The Mirror.

Президент клубу Даніель Леві готовий виплатити необхідну клаусулу Баєру, де зараз працює іспанець.

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Алонсо є пріоритетним варіантом для "шпорів", раніше також була інформація про перемовини з Юліаном Нагельсманном. Третій претендент – Арне Слот з Феєноорда.

Наразі Баєр з Алонсо йде 6-м у Бундеслізі та зіграє у півфіналі Ліги Європи проти Роми.

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