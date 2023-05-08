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Тоттенгем готовий викупити Алонсо у Баєра

Хабі Алонсо може очолити Тоттенгем
Сьогодні 12:37 190 0
Тоттенгем готовий викупити Алонсо у Баєра
Фото - gettyimages
#Баєр, #Леві, #Тоттенгем, #Хабі Алонсо

Джерело - tribuna.com.

Тоттенгем серйозно розглядає призначення Хабі Алонсо новим головним тренером команди.

Про це повідомляє The Mirror.

Президент клубу Даніель Леві готовий виплатити необхідну клаусулу Баєру, де зараз працює іспанець.

Актуально: Алонсо: Моя голова на 100% з Баєром наступного сезону

Алонсо є пріоритетним варіантом для "шпорів", раніше також була інформація про перемовини з Юліаном Нагельсманном. Третій претендент – Арне Слот з Феєноорда.

Наразі Баєр з Алонсо йде 6-м у Бундеслізі та зіграє у півфіналі Ліги Європи проти Роми.

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