Галтьє: Мессі зіграє проти Аяччо

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі зіграє у стартовому складі в матчі проти Аяччо.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Крістоф Галтьє.

"Що стосується відсторонення, як я вже говорив минулого тижня - я не буду це коментувати.

З іншого боку, ми раді поверненню Ліонеля. Він тренувався весь тиждень з великим бажанням, цілеспрямованістю, з бажанням грати за команду. Лео вийде у старті", - розповів Галтьє.