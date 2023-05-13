Галтьє: Мессі зіграє проти Аяччо

Джерело - isport.ua.
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі зіграє у стартовому складі в матчі проти Аяччо.
Про це розповів головний тренер паризького клубу Крістоф Галтьє.
"Що стосується відсторонення, як я вже говорив минулого тижня - я не буду це коментувати.
З іншого боку, ми раді поверненню Ліонеля. Він тренувався весь тиждень з великим бажанням, цілеспрямованістю, з бажанням грати за команду. Лео вийде у старті", - розповів Галтьє.
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