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Монца ухвалила рішення щодо Марлона

Центрбек орендований у гірників до кінця сезону
Сьогодні 21:24 141 0
Монца ухвалила рішення щодо Марлона
#Марлон, #Монца, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Італійська Монца ухвалила рішення щодо подальшої співпраці з 27-річним центрбеком Марлоном, який проводить у команді з італійської Серії А поточний сезон на правах оренди.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Влітку Марлон повернеться до Шахтаря, хоча низку інших орендованих футболістів італійський клуб має намір викупити.

Контракт Марлона із Шахтарем розрахований до літа 2026 року.

У поточному розіграші Серії А бразилець провів 24 матчі.

Раніше Шахтар втратив очки в матчі з Олександрією.

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