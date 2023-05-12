Дніпро-1 з наступного сезону повернеться на Дніпро-Арену

Домашні єврокубкові матчі дніпряни можуть перенести до Польщі

Дніпро-1 з наступного сезону прийматиме суперників по УПЛ на рідному стадіон Дніпро Арена.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Відзначимо, що в цьому сезоні команда Олександра Кучера грає домашні матчі національної першості на ужгородському Авангарді.

Також повідомляється, що Дніпро-1 змінить і єврокубкову прописку. Якщо воєнні дії на території України продовжаться, розглядається варіант переїзду зі Словаччини до Польщі. В сезоні 2022/23 дніпряни грали домашні міжнародні матчі в Кошице.

Нагадаємо Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у дограванні матчу 1 туру УПЛ.