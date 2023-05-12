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Дніпро-1 з наступного сезону повернеться на Дніпро-Арену

Домашні єврокубкові матчі дніпряни можуть перенести до Польщі
Сьогодні 20:26 153 0
Дніпро-1 з наступного сезону повернеться на Дніпро-Арену
#СК Дніпро-1

Джерело - sport.ua.

Дніпро-1 з наступного сезону прийматиме суперників по УПЛ на рідному стадіон Дніпро Арена. 

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Відзначимо, що в цьому сезоні команда Олександра Кучера грає домашні матчі національної першості на ужгородському Авангарді.

Також повідомляється, що Дніпро-1 змінить і єврокубкову прописку. Якщо воєнні дії на території України продовжаться, розглядається варіант переїзду зі Словаччини до Польщі. В сезоні 2022/23 дніпряни грали домашні міжнародні матчі в Кошице.

Нагадаємо Дніпро-1 не зміг переграти Олександрію у дограванні матчу 1 туру УПЛ.

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