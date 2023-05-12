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Луческу: Я б хотів, щоб Інтер виграв Лігу чемпіонів

Фахівець розповів про свої вподобання у турнірі
Сьогодні 19:55 237 0
Луческу: Я б хотів, щоб Інтер виграв Лігу чемпіонів
#Інтер, #Мірча Луческу

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу у Лізі чемпіонів буде вболівати за Інтер.

Про це сказав сам фахівець.

"Мені дуже сподобався матч Інтера проти Мілана (2:0). Я отримав задоволення від гри свого колишнього підопічного Генріха Мхітаряна, якого я тренував у Шахтарі. Я послав йому повідомлення з компліментом.

Я б хотів, щоб Інтер виграв Лігу чемпіонів. І через Мхітаряна, і через мою історії з клубом.

Я думаю, що з цієї пари саме Інтер поїде до Стамбулу, щоб зіграти у фіналі з Манчестер Сіті. У фіналі може статися все що завгодно, хоча я вважаю, що в Інтера більше шансів на перемогу, якби йому довелося зустрітися з Реалом", - сказав Луческу.

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