Головний тренер Динамо Мірча Луческу у Лізі чемпіонів буде вболівати за Інтер.

Про це сказав сам фахівець.

"Мені дуже сподобався матч Інтера проти Мілана (2:0). Я отримав задоволення від гри свого колишнього підопічного Генріха Мхітаряна, якого я тренував у Шахтарі. Я послав йому повідомлення з компліментом.

Я б хотів, щоб Інтер виграв Лігу чемпіонів. І через Мхітаряна, і через мою історії з клубом.

Я думаю, що з цієї пари саме Інтер поїде до Стамбулу, щоб зіграти у фіналі з Манчестер Сіті. У фіналі може статися все що завгодно, хоча я вважаю, що в Інтера більше шансів на перемогу, якби йому довелося зустрітися з Реалом", - сказав Луческу.