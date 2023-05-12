Олімпіакос проведе переговори з Ребровим

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров став основним кандидатом на посаду головного тренера Олімпіакоса.

Про це повідомляє OnSports.

Українець є пріоритетом, хоча греки контактують і з іншими фахівцями. Деякі навіть особисто приїхали в Грецію, і навіть відвідали матч команди.

Втім, власник клубу Евангелос Марінакіс поки ще не прийняв рішення. Олімпіакос хоче бачити тренером саме Реброва і має намір почати з ним переговори.

У нього завершується контракт з Аль-Айном, а про продовження поки мови не було.

Збірна України також хоче бачити тренером Реброва, але про контракт поки не домовилися.

Раніше була інформація, що Аль-Айн не продовжуватиме контракт з українським вінгером Андрієм Ярмоленком.