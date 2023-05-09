Аль-Айн визначився з майбутнім Ярмоленка

Андрій Ярмоленко влітку може змінити клуб

Джерело - UAEkick.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко влітку залишить Аль-Айн.

Про це повідомляє UAEkick.

Керівництво команди не хоче продовжувати контракт із 33-річним гравцем через його "скромний рівень гри".

Нагадаємо, Ярмоленко виступає за Аль-Айн з липня 2022 року. У поточному сезоні він провів за клуб з ОАЕ 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 6 асистів. Його контракт розрахований до 30 червня 2023 року.

Раніше Аль-Айн з Ярмоленком програв фінал Кубка ОАЕ.

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