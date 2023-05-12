Голанд - гравець року за версією Асоціації футбольних журналістів

Асоціація футбольних журналістів Англії оприлюднила результати голосувань за звання найкращого футболіста та футболістки року

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став гравцем року за версією Асоціація футбольних журналістів Англії.

У голосуванні, в якому взяло участь близько 800 англійських журналістів норвежець набрав 82% голосів - рекордний відрив в історії премії.

Гравці Арсенала Букайо Сака та Мартін Едегор зайняли друге та третє місця відповідно. Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне став четвертим, а форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд - на п’ятій позиції.

Нагадаємо, форвард встановив новий рекорд ліги, забивши 35-й гол упродовж одного сезону.

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