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Голанд - гравець року за версією Асоціації футбольних журналістів

Асоціація футбольних журналістів Англії оприлюднила результати голосувань за звання найкращого футболіста та футболістки року
Сьогодні 15:55 114 0
Голанд - гравець року за версією Асоціації футбольних журналістів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті

Джерело - footballwriters.co.uk.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став гравцем року за версією Асоціація футбольних журналістів Англії.

У голосуванні, в якому взяло участь близько 800 англійських журналістів норвежець набрав 82% голосів - рекордний відрив в історії премії.

Гравці Арсенала Букайо Сака та Мартін Едегор зайняли друге та третє місця відповідно. Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне став четвертим, а форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд - на п’ятій позиції.

Нагадаємо, форвард встановив новий рекорд ліги, забивши 35-й гол упродовж одного сезону.

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