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Піолі: Мілан пропустив надто багато голів

Стефано Піолі підбив підсумки матчу з Інтером
Сьогодні 09:41 225 0
Піолі: Мілан пропустив надто багато голів
Фото - gettyimages
#Інтер, #Мілан, #Піолі

Джерело - tribuna.com.

Мілан погано зіграв з тактичної та ментальної точки зору у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:2).

Про це розповів головний тренер "россонері" Стефано Піолі.

"Інтер був більш якісним у першому таймі, ми пропустили надто багато голів як для рівної гри. До 7-ї хвилини Інтер жодного разу не зайшов у наш карний, а потім забив 2 голи. Постараємося краще діяти у другому матчі. Ця гра була поганою з тактичної та ментальної точки зору.

Актуально: Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У другому таймі у нас були шанси повернути гру в потрібне річище. Ми помилилися, доведеться ставити іншу гру, ніж сьогодні. Хлопці розчаровані, але також усвідомлюють, що можуть повернутися у боротьбу у матчі-відповіді.

Я злий на арбітра, у нього часто були подвійні стандарти", - додав Піолі.

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