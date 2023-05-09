Яремчук – це повне дно: Сеньків різко висловився про стан нападника збірної України

Як завжди, відвертий коментар від блогера

Джерело - KDK.

Відомий журналіст та блогер Андрій Сеньків дав жорстку оцінку поточній формі нападника збірної України Романа Яремчука.

Свою думку Сеньків висловив у черговому випуску YouTube-шоу KDK, відповідаючи на запитання підписника про те, чи ще не настала пора замість Яремчука викликати до національної команди Владислава Ваната.

"Пора. Тому що Яремчук – це ж повне дно. Відверто... Він узагалі не грає у футбол: чи свариться з кимось, чи не свариться... Востаннє забивав ще восени. Якщо брати форвардів, котрі є в нас просто зараз, то Ванат – це перший вибір, після Довбика, звісно", – сказав Сеньків.

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Нагадаємо, Яремчук нині часто не потрапляє навіть до заявки свого клубу, Брюгге, а востаннє виходив у стартовому складі команди ще 7 березня в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (хоча це не завадило йому зіграти з перших хвилин у матчі Англія – Україна). Днями коментатор Віктор Вацко у своєму блозі розповідав, що Роман має конфлікт зі спортивним директором клубу.

Головний тренер Брюгге Рік де Міль перед нещодавнім матчем чемпіонату Бельгії проти Юніона сухо прокоментував ситуацію з Яремчуком, зазначивши, що українцеві ще занадто рано повертатися на поле.

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